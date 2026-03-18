В Красноярском крае в пожаре погибли два человека. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, трагедия произошла накануне, 17 марта, в селе Малая Ничка Минусинского муниципального округа.
Установлено, что вечером загорелся дом, пожар распространился всего на 18 квадратов, но оказался смертельным для мужчин, находившихся в помещении. Огонь тушили 18 человек и 6 единиц техники. Предварительные причины — неосторожность при курении. По всей вероятности мужчины употребляли алкоголь и уснули.
Добавим, что за минувшие сутки в Красноярском крае, по данным МЧС, произошло 15 пожаров.