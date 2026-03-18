Минздрав Ливана: число погибших при ударе Израиля по Бейруту возросло до 11

Количество погибших в результате удара израильской авиации по центральной части Бейрута увеличилось до 11 человек, сообщило министерство здравоохранения Ливана.
Ранее ведомство информировало о четырех жертвах атаки.
«Одиннадцать граждан убиты и еще девять получили ранения во время израильской атаки на густонаселенные кварталы Зукак-эль-Блат и Боста в Бейруте», — следует из сводки минздрава.
Отмечается, что у домов, подвергшихся удару, работают спасители. В ведомстве подчеркнули, что число погибших может возрасти.
Служба гражданской обороны Ливана уточнила, ракеты были выпущены по трём многоэтажным зданиям. Возникшие пожары удалось оперативно ликвидировать. При этом взрывная волна разрушила фасады нескольких домов, которые находятся поблизости.
Напомним, 14 марта ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш признался, что он потрясён последствиями авианалетов Израиля. Глава всемирной организации выразил опасения, что из-за боевых действий юг Ливана может превратиться в безжизненную пустыню.
Ранее стало известно, что Франция подготовила проект инициативы, направленной на завершение конфликта между Израилем и Ливаном. По данным журналистов, предложенный план изучают американские и израильские власти.