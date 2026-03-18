Омичи обнаружили разлитую под путепроводом нефть

Как сообщают подписчики телеграм-канала «Аварийный Омск», в Октябрьском округе обнаружили загрязнение нефтепродуктами. Местный житель пожаловался на разлитую бочку под путепроводом со стороны улицы Лизы Чайкиной при движении на проспект Космический.
По словам омича, неизвестные, предположительно путейцы, размазали содержимое бочки по снежным валам и заборам с обеих сторон дороги. К своему обращению он приложил фотографии, на которых видна темная вязкая смесь на проезжей части, сугробах и ограждениях.
Автор поста требует вмешательства природоохранных органов и наказания виновных, а также призывает обязать их убрать нефтепродукты со снега.
