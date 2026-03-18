В Омской области вводят карантин из-за смертельного заразного вируса

Как стало известно «СуперОмску», в Омской области опять выявили случай заболевания животного смертельной заразой — бешенством. На этот раз заболевшее животное обнаружено в селе Победа Нововаршавского района.

Из-за опасной инфекции в населенном пункте вводится карантин на два месяца, до 17 мая 2026 года. До этой даты в эпизоотическом очаге будет действовать ряд ограничений, чтобы не допустить распространение инфекции. В частности, запрещается лечение больных восприимчивых животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз восприимчивых животных.

Добавим, за пару дней до этого инфекцию выявили в селе Черлакское этого же района, а также в поселке Ростовка Омского района и поселке Конезаводский Марьяновского района. В целом же ситуация с бешенством в регионе обострилась с осени 2025 года. Вирус находили не только у диких животных, но и у домашних — собак, котов, коров.