Жительнице Лесосибирска вернули украденные мошенниками 700 тысяч рублей

Жительнице Лесосибирска вернули украденные телефонными мошенниками 700 тысяч рублей. Полиция успела перехватить деньги до того, как они попали по назначению.
Началось все со звонка якобы оператора сотовой связи 74-летней женщине. Ей предложили продлить срок действия договора. В разговоре мошенник выведал, что у нее на счету есть крупная сумма денег. Дальше преступники применили отработанную схему запугиваний.
В итоге женщина сняла все сбережения и отправила их транспортной компанией в Кемерово, где наверняка пособник мошенников их ждал. Однако сын потерпевшей вовремя узнал о случившемся, рассказал полиции. Правоохранители сработали быстро, связались с транспортной компанией, а затем вернули деньги их владелице в полном объеме.
По факту покушения на мошенничество заведено уголовное дело.