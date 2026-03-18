Жительнице Лесосибирска вернули украденные мошенниками 700 тысяч рублей

В итоге женщина сняла все сбережения и отправила их транспортной компанией в Кемерово, где наверняка пособник мошенников их ждал. Однако сын потерпевшей вовремя узнал о случившемся, рассказал полиции. Правоохранители сработали быстро, связались с транспортной компанией, а затем вернули деньги их владелице в полном объеме.