Острый лед, ледяная вода: спасатели рассказали, как искали и нашли Алину

В Подмосковье поставлена точка в поисково-спасательной операции, которая длилась больше недели. Обнаружено тело 13-летней Алины — последней из троих детей, ушедших под лед Москвы-реки в Звенигороде 7 марта. Напомним, что в первый выходной весны школьники отправились гулять. В какой-то момент лед не выдержал, и трое подростков — 12-летний Богдан, его ровесник Иван и их подруга Алина — оказались в воде.
Первые результаты поисков появились 11 марта, когда нашли Ивана. Спустя два дня обнаружили тело Богдана. С ним город прощался 16 марта. Поиски Алины затянулись и стали настоящим вызовом для профессионалов — им пришлось использовать методы, которые до этого в регионе практически не применялись.
В чем сложность: почему девочку искали дольше всех.
Родные и неравнодушные жители задавались вопросом, что мешает быстрее найти ребенка. Представитель водолазной группы «Добротворец» София Морозова в интервью aif.ru объяснила, что в таких операциях сроки всегда разные, и на это влияют объективные причины.
«К числу таких факторов относятся различная масса тела, степень плавучести, обусловленная объемом воздуха, задерживающегося в одежде, а также ряд других условий… Однозначный ответ на ваш вопрос дать невозможно ввиду большого количества переменных», — пояснила Морозова.
К тому же природные условия только усложняли задачу. Из-за ледохода, быстрого течения и илистого дна техника давала сбои — создавался эффект «белого шума», который мешал эхолотам и водолазам.
Искусственная волна: зачем раскачивали реку.
Когда стандартное обследование дна перестало приносить результаты, спасатели перешли к нестандартным решениям. Они задействовали аэролодки, чтобы создать мощное волнение на водной поверхности — искусственную волну.
София Морозова рассказала aif.ru, как это работает: «Лодка ГИМС ТСУ-1, идя на большой скорости, формирует поток, который на небольших глубинах перемешивает толщу воды. Это необходимо для того, чтобы затонувшие объекты могли подняться на поверхность, при условии, что они обладают хотя бы минимальной положительной плавучестью».
Такой подход позволял решить сразу несколько проблем. Во-первых, вода начинала активно двигаться, вымывая предметы из коряжника. Во-вторых, поток разбивал ледяную крошку, которая мешала обзору. По задумке специалистов, река должна была сама вернуть то, что скрывала подо льдом.
В итоге после прохода аэролодок застрявшие на дне предметы освобождались и поднимались в толще воды. Именно в этот момент эхолот мог четко зафиксировать их на фоне дна, не путая с корягами и мусором. Волна также разгоняла льдины, открывая чистую воду для визуального контроля.
Водолазы у кромки: опиловка льда и риск.
Пока на глубине работала техника, у береговых линий кипела своя, не менее важная работа. Специалисты не исключали, что тело могло застрять прямо подо льдом возле берега. Для этого производили опиловку ледового покрытия.
«Водолазная группа повторно проверяла береговую линию. Продолжались работы по опиловке льда вдоль берега, чтобы водолазы имели возможность обследовать пространство непосредственно под береговой кромкой», — рассказывала в ходе операции София Морозова.
Каждое движение водолазов было выверено — им предстояло заглянуть в самые труднодоступные места, куда не могли добраться эхолоты с лодок. Это была опасная и кропотливая работа, требующая максимальной осторожности.
Почему не работали ночью: вопрос безопасности.
В социальных сетях не раз звучал вопрос о круглосуточных поисках. Спасатели объяснили, что риск для жизни сотрудников был слишком велик. Ледоход и плывущие по реке ветки превращали акваторию в минное поле для маломерных судов.
Как поясняла Морозова, решение о ночной работе принималось штабом ежедневно в режиме онлайн. Ситуация менялась каждый час.
«Решения о продолжении или приостановке работ ночью принимались штабом ежедневно. Основным фактором является безопасность личного состава: ледоход или дрейф крупного мусора (веток, коряг) создавали прямую угрозу для лодок. Если штаб признавал нахождение на воде в ночное время опасным, все работы приостанавливались», — отметила Морозова.
При этом сам штаб всегда работал в круглосуточном режиме, координируя действия и анализируя поступающие данные, чтобы при малейшей возможности снова вывести технику на воду.
Цифры и факты: масштаб операции.
За время поисков специалисты обследовали огромную территорию — более 301 тысячи квадратных метров акватории Москвы-реки. Это сравнимо с площадью нескольких десятков футбольных полей.
В разгар поисков представители «Добротворца» признавались, что им приходилось работать в условиях жесткого дефицита времени. Руководитель пресс-службы подчеркивала, что все силы брошены на результат.
К сожалению, история закончилась трагически. Усилия не прошли даром: создание искусственной волны и опиловка льда сработали — тело Алины было обнаружено. Поисковая операция, начавшаяся 7 марта, завершена.