Острый лед, ледяная вода: спасатели рассказали, как искали и нашли Алину

В Подмосковье поставлена точка в поисково-спасательной операции, которая длилась больше недели. Обнаружено тело 13-летней Алины — последней из троих детей, ушедших под лед Москвы-реки в Звенигороде 7 марта. Напомним, что в первый выходной весны школьники отправились гулять. В какой-то момент лед не выдержал, и трое подростков — 12-летний Богдан, его ровесник Иван и их подруга Алина — оказались в воде.