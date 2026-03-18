AP: при стрельбе на военной базе в штате Нью-Мексико погиб человек

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на базе военно-воздушных сил США Холломан, которая находится в американском штате Нью-Мексико, сообщило агентство Associated Press (AP).
Инцидент произошел примерно в 17:30 по местному времени (03:30 мск). Также при стрельбе пострадал ещё один человек, которому сейчас оказывают медицинскую помощь.
Данные об участниках инцидента и его причинах не уточняются. Журналистам заявили, чтона базе сейчас безопасно.
Напомним, в августе 2025 года на юго-востоке американского штата Джорджия произошла стрельба на военной базе Форт-Стюарт. В результате инцидента пострадали как минимум пять человек.
Мужчина, который открыл огонь, был задержан. Им оказался сержант ВС США 28-летний Корнелиус Рэдфорд. Американский бригадный генерал Джон Лубас заявил, что стрельба произошла на рабочем месте этого военнослужащего.