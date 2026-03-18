Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

AP: при стрельбе на военной базе в штате Нью-Мексико погиб человек

В штате Нью-Мексико при стрельбе на базе ВВС США Холломан погиб один человек и ещё один пострадал.

Источник: Аргументы и факты

По меньшей мере один человек погиб в результате стрельбы на базе военно-воздушных сил США Холломан, которая находится в американском штате Нью-Мексико, сообщило агентство Associated Press (AP).

Инцидент произошел примерно в 17:30 по местному времени (03:30 мск). Также при стрельбе пострадал ещё один человек, которому сейчас оказывают медицинскую помощь.

Данные об участниках инцидента и его причинах не уточняются. Журналистам заявили, чтона базе сейчас безопасно.

Напомним, в августе 2025 года на юго-востоке американского штата Джорджия произошла стрельба на военной базе Форт-Стюарт. В результате инцидента пострадали как минимум пять человек.

Мужчина, который открыл огонь, был задержан. Им оказался сержант ВС США 28-летний Корнелиус Рэдфорд. Американский бригадный генерал Джон Лубас заявил, что стрельба произошла на рабочем месте этого военнослужащего.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше