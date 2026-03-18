В Калининградской области прохожий спас провалившегося под лёд ребёнка

В городе Черняховске Калининградской области прохожий помог мальчику, который провалился под лёд на озере.

Источник: Аргументы и факты

Мужчина в городе Черняховске Калининградской области спас мальчика, который провалился под лёд, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Инцидент произошёл вечером 16 марта. Мужчина вместе со своей семьей гулял у озера. Они увидели ребёнка, спускался на лёд и шёл к островку с инсталляцией. В какой-то момент покрытие над водой треснуло, и мальчик начал тонуть.

Мужчина бросился на помощь ребёнку, снимая одежду на ходу. Он нырнул в воду и подплыл к мальчику. Вместе с ним мужчина добрался до островка. До прибытия спасателей он держал пострадавшего на руках.

Сотрудники МЧС доставили обоих на берег, где укутали в термоодеяла и передали медикам.

Напомним, 7 марта в районе Москвы-реки пропали трое детей. Сразу же были организованы поиски. Их тела были обнаружены. Поисковая операция завершилась 17 марта. Руководитель пресс-службы водолазной группы «Добротворец» София Морозова в беседе с aif.ru рассказала, что тело 13-летней Алины, которую нашли последней, находилось в девяти километрах от месторасположения штаба.