Прощание с Алиной: выяснились новые детали после поиска детей в Звенигороде

Спустя десять дней после пропажи в Москве-реке нашли тело последнего из провалившихся под лед детей. Родные, соседи и неравнодушные местные жители до последнего надеялись найти 12-летних Ваню и Богдана, а также 13-летнюю Алину живыми.
Однако поиски детей закончились обнаружением трех тел. Во вторник, 17 марта, в 10 километрах от предполагаемого места падения нашли последнего из пропавших детей — девочку Алину.
Странное исчезновение троих друзей: хронология поисков.
Вечером 7 марта Алина, Богдан и Ваня ушли гулять в микрорайоне Восточный в подмосковном Звенигороде и пропали. Предварительно, друзья хотели поздравить одноклассницу с наступающим 8 Марта.
В тот день они встретились во дворе одного из жилых домов и отправились гулять в сторону лесопарковой зоны. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как дети зашли в продуктовый магазин, купили шоколад, а затем направились в сторону Москвы-реки. После этого их телефоны отключились, а следы оборвались на берегу реки.
Родители быстро забили тревогу. Сотни людей — спасателей, волонтеров и всех неравнодушных — прочесывали местность. Найденная на берегу реки детская шапка оказалась важной зацепкой, именно тогда все силы по поиску детей сосредоточили в районе реки.
Кроме того, после начала поисков нашлись и очевидцы, которые последними видели детей живыми. Ими оказались местные рыбаки. По их словам, они слышали крики в районе реки, а один из рыбаков даже видел, как со льдины упал мальчик, но не успел помочь — ребенка быстро унесло течением.
Тела детей нашли с разницей в несколько дней.
Местные жители до последнего надеялись на то, что произошла ошибка, а дети — спаслись и просто прячутся, боясь возвращаться домой. Однако с каждым днем надежда таяла все сильнее.
Спустя четыре дня после пропажи — 11 марта — спасатели обнаружили тело первого ребенка. Позже выяснилось, что это Ваня.
Тело обнаружили на левом берегу Москвы-реки, примерно в 800 метрах от места предполагаемого провала под лед. Мальчик находился под кромкой льда на небольшой глубине.
Через два дня из воды извлекли тело Богдана — его унесло на 7 километров от места трагедии. Пока поиски Алины еще продолжались, ее друзей похоронили в Звенигороде. Попрощаться с мальчиками пришли десятки людей.
В субботу, 14 марта, в Звенигороде простились с Иваном, а 16 марта — с Богданом. Друзей похоронили рядом друг с другом.
Алину нашли последней.
Тяжелее всего, по словам местных жителей, пришлось родителям Алины. Девочку искали дольше всего — десять дней. Она, как и мальчики, жила в поселке Игнатьево на окраине Звенигорода. Алина была из благополучной семьи, в которой, кроме нее, есть еще одна дочь.
Соседка пропавшей девочки рассказывала, что за Алиной всегда следил отец. Она была воспитанной, но шустрой. Иногда обращалась к соседям за помощью.
Тело Алины нашли во вторник, 17 марта. Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий рассказала aif.ru, где нашли девочку.
«Обнаружено тело третьего ребенка — девочки, в воде, около 10 км от места, где, предположительно, дети провалились под лед. Будут назначены соответствующие экспертизы с целью установления причины смерти ребенка», — сообщили aif.ru в СК.
Врадий отметила, что работа криминалистов и следователей вместе с представителями поисковых отрядов продолжается.
Дата прощания с Алиной пока не известна.
Реакция на трагедию в Звенигороде.
Смерть троих детей потрясла не только подмосковный Звенигород, население которого около 37 тысяч человек, но и всю Россию. Жители разных регионов РФ выражают в социальных сетях соболезнования семьям погибших детей.
Ситуация в городе после найденного последнего тела остается напряженной.
«Очень переживаю, ситуация очень сложная. Мысли не покидают о случившемся горе… Не дай Бог такого никому!» — сообщила aif.ru местная жительница Анна, которая ранее рассказала, что в реке на месте пропажи детей часто тонут люди из-за опасных водоворотов.
Жители Звенигорода отмечают, что навсегда запомнят эту страшную трагедию.
«Ирина (мама Алины), сил вам! Крепкого здоровья дочерям! Все эти ночи были с вами. Очень больно за вас. Это 8 Марта запомнится навсегда. А теперь помолчим», — написала Ольга после обнаружения последнего тела.
Еще одна местная жительница Анна вспомнила похожую трагедию с погибшими школьниками, которая произошла почти 28 лет назад.
«Только время притупит боль. Будьте осторожны, Москва-река коварная — то мелкая, то глубокая с быстрым течением. Мы в 1998 году в Звенигороде хоронили двух старшеклассников 9-го и 11-го классов в начале лета. Ребята сдали экзамены и пошли купаться. Один стал тонуть, второй кинулся спасать. Погибли оба. Тогда отменили два выпускных в обеих школах (они из разных были). Помню всю жизнь эту трагедию», — рассказала женщина.
Люди продолжают нести цветы к школе, где учились дети, а также к Мемориалу Славы на Московской улице, а родителей просят поговорить с детьми, чтобы избежать подобных трагедий в будущем.