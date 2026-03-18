Shot: Над Новороссийском прогремело не менее пяти взрывов

В ночь на среду, 18 марта, украинские беспилотники (БПЛА) атаковали Новороссийск. Об этом сообщили очевидцы.
По словам местных жителей, атака началась около 03:30 и продолжается до сих пор. В небе слышны звуки моторов БПЛА, видны вспышки от взрывов над Черным морем. По предварительным данным, сбито минимум три воздушные цели.
В городе объявлена сирена воздушной опасности. Официальной информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало, передает Telegram-канал Shot.
До этого сообщалось, что около 10 взрывов произошло в районе Анапы и Витязево.
Помимо этого, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА на Краснодар погиб один человек.