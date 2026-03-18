Походник Кулеш оценил версию о второй машине в деле Усольцевых

Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш прокомментировал для aif.ru появившуюся информацию о подозрительном автомобиле, который видели в месте исчезновения семьи Усольцевых в день, когда они пропали.
Как сообщалось, турист из Красноярска Николай Зайцев (имя изменено) в день исчезновения Усольцевых за несколько минут до них тоже шёл маршрутом до скал Мальвинка и Буратинка. Он рассказал aif.ru, что видел иномарку, уезжающую из Кутурчина в то время, когда пропала семья.
«Я не слышал ни про какую подозрительную машину. Понимаете, там в сезон — и летом, и зимой — каждый день проезжает множество машин, бывает, по несколько десятков. И все они останавливаются практически в одном месте, у начала тропы. Так что-то, что там стояла машина в тот день, ни о чем не говорит. Чтобы я мог ее назвать подозрительной, нужны какие-то особые приметы или обстоятельства, но у меня их нет», — сказал Кулеш.
Ранее в Следственном комитете Красноярского края опровергли информацию о найденных телах Усольцевых.
28 сентября 2025 года во время однодневного похода в Партизанском районе в Кутурчинском Белогорье пропали без вести Сергей, Ирина и их дочь Арина. Поиски, в которых приняли участие более тысячи добровольцев, велись до 12 октября. Несмотря на активные действия, никаких следов семьи найти не удалось. Следственный комитет рассматривает версию несчастного случая. Также звучали криминальные сценарии и возможность побега. На текущий момент местонахождение семьи остается неизвестным.