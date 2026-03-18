Суд оставил в силе изъятие активов экс-мэра Владивостока на ₽1 млрд

Приморский краевой суд подтвердил решение об изъятии в доход государства активов более чем на 1 млрд рублей у бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона. Апелляционные жалобы ответчиков отклонены.
Судебная коллегия не нашла оснований для пересмотра решения первой инстанции. Таким образом, постановление Ленинского районного суда Владивостока от 31 октября 2025 года осталось без изменений.
Речь идет о втором иске Генеральной прокуратуры РФ. Надзорное ведомство требовало взыскать активы Николаева и ряда физических лиц на сумму свыше 1 млрд рублей.
Среди ответчиков — мать бывшего мэра Раиса Николаева, предприниматели Дмитрий и Богдан Глотовы, а также еще несколько физических лиц и девять юридических компаний.
По версии Генпрокуратуры, в период работы на муниципальной должности Николаев использовал служебные полномочия в личных интересах. В иске указано, что он вывел из муниципальной собственности более 150 объектов недвижимости, часть из которых впоследствии была продана.
Также утверждается, что экс-мэр контролировал коммерческие структуры через аффилированных лиц, в том числе родственников, что запрещено для госслужащих.
Ранее, в июле, суд удовлетворил первый иск прокуратуры. Тогда в доход государства были обращены 821 объект недвижимости, а также взыскано 590,2 млн рублей.
Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2007 год. Его полномочия были прекращены досрочно после уголовного дела. В декабре 2007 года суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы условно за злоупотребление и превышение должностных полномочий, а также запретил занимать руководящие должности в органах власти на три года.
Позднее Николаев возместил причиненный ущерб, который, по данным прокуратуры, составлял около 13 млн рублей.
