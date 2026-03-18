Суд оставил в силе изъятие активов экс-мэра Владивостока на ₽1 млрд

Владимир Николаев занимал пост мэра Владивостока с 2004 по 2007 год. Его полномочия были прекращены досрочно после уголовного дела. В декабре 2007 года суд приговорил его к 4,5 года лишения свободы условно за злоупотребление и превышение должностных полномочий, а также запретил занимать руководящие должности в органах власти на три года.