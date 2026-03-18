Подростка из Кузбасса обвинили в финансировании терроризма

«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области — Кузбассу предъявлено обвинение 17-летнему жителю города Белово в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (“Финансирование терроризма”)», — сказано в сообщении в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, подросток оказывал финансовую поддержку организации, признанной террористической и запрещенной на территории России, через один из мессенджеров, оставляя на постах платные реакции.
Обвиняемый был задержан и в настоящее время находится под домашним арестом. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства произошедшего и собирают доказательную базу.
В Приморье 16 марта местный суд назначил 14 лет колонии строгого режима жителю, признанному виновным в финансировании ФБК (признан в РФ экстремистским и ликвидирован) и Вооруженных сил Украины (ВСУ).