Власти выплатили 25 млн рублей семьям жертв атаки ВСУ на Хорлы и раненым

«Всего семьям погибших и пострадавшим на данный момент выплачено 25 млн рублей. Тем пострадавшим, кто пока продолжает лечение и ещё не получил положенные выплаты, уже выделено 5 миллионов рублей, и в самое ближайшее время они получат свои выплаты», — говорится в сообщении.
Напомним, что в ночь на 1 января несколько беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины нанесли удары по зданию кафе и гостинице в прибрежном населённом пункте Хорлы Херсонской области, где находились мирные жители, встречавшие Новый год. Число погибших достигло 29 человек. Общее количество пострадавших составило не менее 60 человек. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о теракте и начали расследование обстоятельств произошедшего.
