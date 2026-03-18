Обломки БПЛА ВСУ повредили кровлю медцентра и ЛЭП в Краснодаре

Обломки беспилотников повредили медцентр и линии электропередачи в Краснодаре. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Фрагменты беспилотников упали ещё по нескольким адресам в Юбилейном микрорайоне. Они оказались во дворах многоквартирного и частного домов, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировали.

«В результате отражения атаки БПЛА обломки беспилотников повредили кровлю медцентра в Юбилейном микрорайоне и линию электропередачи. Идёт ликвидация возникшего пожара. В микрорайоне частично отключено электроснабжение», — говорится в сообщении.

Также обломки обнаружили во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В одном из соседних многоэтажных домов пострадало остекление. На местах работают оперативные и специальные службы.

Ранее в Краснодаре в результате атаки беспилотников погиб один человек. Об этом сообщал глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, удары пришлись по жилым домам, где находились люди. В одном из зданий начался пожар, который удалось быстро потушить. Ещё один беспилотник врезался в стену дома без последующего возгорания. Фрагменты третьего аппарата обнаружили на балконе жилого здания, повреждения получили несколько домов.

