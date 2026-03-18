Жителей двух округов Красноярского края предупредили об угрозе схода лавин

В двух округах Красноярского края в ближайшие три дня, с 18 по 20 марта, сохраняется высокий риск схода снежных лавин. Об этом предупредили в КГКУ «Спасатель».
Опасная обстановка прогнозируется на территориях Ермаковского и Курагинского округов. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам и любителям активного отдыха отказаться от походов в горы в период снегопадов и плохой погоды.
Тем, кто уже находится в горной местности, советуют внимательно следить за изменениями метеоусловий и заранее изучить карту лавиноопасных участков на своем маршруте.
В ведомстве напомнили, что в случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефонам 101 или 112.