На 180 тысяч рублей обманули мошенники двух омских студентов за прошедшие сутки

Первым попался на обман мошенников студент 3-го курса одного из омских техникумов. 19-летний юноша ответил на звонок с неизвестного номера и поверил тому, что его «беспокоит» сотрудник транспортной компании. В процессе диалога собеседник студента уговорил его продиктовать код из смс, который был якобы необходим для доставки в адрес юноши нежданной им посылки. Выполняя дальнейшие инструкции, студент с ужасом обнаружил, что с его виртуального банковского счета исчезли 45 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе расследования, после установки некой программы на телефон студента, мошенники получили доступ к его банковской карте.