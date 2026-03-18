На 180 тысяч рублей обманули мошенники двух омских студентов за прошедшие сутки

К сотрудникам омской полиции обратились сразу два студента, ставшие за минувшие сутки жертвами киберпреступников. Общая сумма ущерба по двум случаям составила 180 тысяч рублей.
Первым попался на обман мошенников студент 3-го курса одного из омских техникумов. 19-летний юноша ответил на звонок с неизвестного номера и поверил тому, что его «беспокоит» сотрудник транспортной компании. В процессе диалога собеседник студента уговорил его продиктовать код из смс, который был якобы необходим для доставки в адрес юноши нежданной им посылки. Выполняя дальнейшие инструкции, студент с ужасом обнаружил, что с его виртуального банковского счета исчезли 45 тысяч рублей. Как выяснилось в ходе расследования, после установки некой программы на телефон студента, мошенники получили доступ к его банковской карте.
С аналогичной проблемой — потерей значительных средств с банковской карты, привязанной к телефону — в полицию студент 4-го курса Омского речного училища. Он также ответил на звонок с неизвестного номера, и поверив в необходимость продления срока действия сим-карты, выполнил все требования звонящего, который представился сотрудником оператора сотовой связи. После продиктованного мошенникам смс, он лишился значительной суммы в размере 135 тысяч рублей, которые проходимцы украли с его виртуального счета.
