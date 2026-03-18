Обломки БПЛА в Краснодаре повредили больницу и линии электропередачи

В Краснодаре в результате отражения атаки беспилотников (БПЛА) пострадала инфраструктура города. Об этом в среду, 18 марта, сообщил мэр краевой столицы Евгений Наумов.
По его словам, в Юбилейном микрорайоне обломки дронов повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. На месте возник пожар, который в настоящее время ликвидируют. В микрорайоне частично отключено электроснабжение.
В этом же районе фрагменты БПЛА упали во двор многоквартирного и частного домов — повреждений инфраструктуры там нет. Также обломки обнаружены во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В соседней многоэтажке пострадало остекление.
На всех участках работают оперативные и специальные службы. По предварительным данным, пострадавших нет, сообщил Наумов в своем Telegram-канале.
Помимо этого, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате ночной атаки украинских БПЛА на Краснодар погиб один человек.
17 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Короча в Белгородской области атаковали два беспилотника, пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Врачи скорой оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.