В Красноярском крае полиция нашла у сельчанина наркотики, оружие и боеприпасы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, задержан 49-летний житель села Усть-Яруль (Ирбейско-Саянский муниципальный округ).
Криминальные находки были сделаны во время обследования жилого помещения. На гражданина заведено уголовное дело по двум статьям: одна — «Незаконное хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» — за 146 граммов гашиша.
И вторая — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» — за два гладкоствольных ружья, одно одноствольное оружие и 45 патронов.
Подозреваемый помещен под стражу.