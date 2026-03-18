Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае полиция нашла у сельчанина наркотики, оружие и боеприпасы

На жителя Ирбейско-Саянского округа завели уголовное дело по двум статьям.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае полиция нашла у сельчанина наркотики, оружие и боеприпасы. Как рассказали в пресс-службе ведомства, задержан 49-летний житель села Усть-Яруль (Ирбейско-Саянский муниципальный округ).

Криминальные находки были сделаны во время обследования жилого помещения. На гражданина заведено уголовное дело по двум статьям: одна — «Незаконное хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» — за 146 граммов гашиша.

И вторая — «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов» — за два гладкоствольных ружья, одно одноствольное оружие и 45 патронов.

Подозреваемый помещен под стражу.