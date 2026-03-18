На базе ВВС США в Нью-Мексико произошла стрельба, скончался один человек

Вечером 17 марта на территории авиабазы Военно-воздушных сил США Холломан, расположенной в штате Нью-Мексико, произошла стрельба. Как передаёт агентство Associated Press, инцидент унёс жизнь одного человека, ещё один получил огнестрельное ранение.

Источник: Life.ru

Сигнал о происшествии поступил около 17:30 по местному времени (03:30 мск). Пострадавшему оперативно оказывается необходимая медицинская помощь. В настоящий момент, по заявлению официальных лиц, угроза для личного состава и инфраструктуры базы полностью устранена.

Правоохранительные органы пока не раскрывают личности участников инцидента и мотивы, побудившие злоумышленника открыть огонь.

Ранее в Крыму был задержан 49-летний мужчина, открывший стрельбу по полицейским в селе Стефановка. На мужчину завели уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа», ему грозит суровое наказание. Следствие установит происхождение оружия, найденного у фигуранта. Также будет дана оценка данным о том, что мужчина применял насилие в отношении родственников. СК будет требовать его заключения под стражу.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше