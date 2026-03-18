Мягкий приговор психиатру-наркологу обжаловали в Приморье

Районный суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа) и приговорил её, учитывая мнение государственного обвинителя, к полутора годам ограничения свободы.
Вина докторши заключалась в том, что она во время приёмов пациента в марте и июне 2024 года выдала ему справку об отсутствии противопоказаний к управлению транспортными средствами. Однако мужчина с 2021 года состоял на диспансерном учёте у нарколога и водительское удостоверение по этой причине иметь не мог. Докторша об этом знала, но всё равно выдала пациенту справку с заведомо ложной информацией и не осведомив мужчину о его реальном статусе.
По фиктивной справке от психиатра-нарколога Хорольской ЦРБ приморец смог получить водительское удостоверение. В дальнейшем районная прокуратура в ходе проверки выявила, что права мужчине были выданы необоснованно, и инициировала уголовное дело.
Суд приговорил фигурантку к ограничению свободы на полтора года, но оставил женщину без дополнительного наказания, предложенного прокурором — лишения права заниматься врачебной деятельностью. Стороной обвинения была подана апелляция, и суд удовлетворил её. Психиатру-наркологу запретили работать врачом в медицинских учреждениях всех профилей на протяжении одного года и двух месяцев. Приговор вступил в законную силу.
Водительское удостоверение, полученное мужчиной по фиктивной справке, аннулировано.
