БПЛА рухнул рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре

БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) упал рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре. Об этом пишет SHOT.

Источник: Life.ru

Очевидцы сообщают о сильном взрыве и дыме. Информации о разрушениях пока нет. На месте работают экстренные службы.

В городе началась третья волна атаки дронов — местные жители сообщают о трёх взрывах в разных частях Краснодара.

Ранее обломки беспилотников повредили медцентр и линии электропередачи в Краснодаре. Идёт ликвидация возникшего пожара. В Юбилейном микрорайоне частично отключено электроснабжение. Фрагменты беспилотников упали ещё по нескольким адресам. Они оказались во дворах многоквартирного и частного домов, при этом повреждений инфраструктуры не зафиксировали. Также обломки обнаружили во дворе частного дома в Фестивальном микрорайоне. В одном из соседних многоэтажных домов пострадало остекление.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

