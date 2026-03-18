В Хакасии квартирант насмерть забил хозяйку дома. С обвинительным заключением уголовное дело по статье «Убийство» направлено в Бейский районный суд для рассмотрения по существу. Теперь вину гражданина должен доказать суд. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Установлено, что 65-летний местный житель временно проживал в деревне Калы у своей знакомой, которая пустила его к себе то ли по дружбе, то ли из сострадания. Однако в декабре 2025 года между ними случился конфликт. Обвиняемый накинулся на женщину и избил ее жестоко, безжалостно. Прибывшие на место происшествия медицинские работники констатировали ее смерть.