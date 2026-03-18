В ДТП под Нижнеудинском пострадали четверо, включая годовалого ребёнка

Авария произошла днём 17 марта на 1269-м километре трассы Р-255 «Сибирь» в Нижнеудинском районе. По предварительным данным Госавтоинспекции, 23-летний водитель автомобиля Toyota Vitz, следовавший в сторону Иркутска, выехал на «встречку» и столкнулся с Kia Rio.
В результате лобового удара травмы получили водитель и пассажир Kia Rio, а также два пассажира Toyota Vitz. Среди пострадавших — 11-месячный младенец. Все они доставлены в больницу. Полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства происшествия.