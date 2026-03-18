Экс-главу МЧС Самарской области Бойко допросили по делу о 73-миллионных взятках

В Ленинском районном суде Самары 17 марта прошло очередное заседание по делу о многомиллионных взятках, в которых подозревают бывшего руководителя ГУ МЧС России по Самарской области Олега Бойко, а также других экс-сотрудников ведомства. Следствие предполагает, что размер взяток составляет не менее 73 миллионов рублей.
Как сообщил корреспондент «КП-Самара» из здания суда, Бойко давал показания около полутора часов. Он не согласился с предъявленным обвинением. По его словам, ранее осужденный за взятки на шесть лет Ян Гущин предлагал ему деньги, но экс-руководитель регионального МЧС якобы от этого отказался.
На этом заседании у Бойко не успели взять все показания. Он продолжит давать их на следующем, которое назначили на 24 марта.