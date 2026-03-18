Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 85 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 18 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

По данным оборонного ведомства, 42 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 13 — над Черным морем.

Шесть беспилотников сбили над Азовским морем, по пять — над Брянской областью и Крымом, четыре — над Адыгеей.

Также три БПЛА сбили над Ленинградской областью, по два — над Воронежской и Астраханской областями, по одному — над регионами Калуги, Смоленска и Ставрополя.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ РИА Новости.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Короча атаковали два беспилотника, пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Врачи скорой оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.

