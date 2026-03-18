Силы ПВО за ночь сбили 85 украинских беспилотников над территорией России

Силы противовоздушной обороны уничтожили за ночь 85 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 18 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
По данным оборонного ведомства, 42 дронов ликвидировали над Краснодарским краем, 13 — над Черным морем.
Шесть беспилотников сбили над Азовским морем, по пять — над Брянской областью и Крымом, четыре — над Адыгеей.
Также три БПЛА сбили над Ленинградской областью, по два — над Воронежской и Астраханской областями, по одному — над регионами Калуги, Смоленска и Ставрополя.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — цитирует заявление МО РФ РИА Новости.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что город Короча атаковали два беспилотника, пострадали пять жителей, в том числе четверо несовершеннолетних. Врачи скорой оказали пострадавшим помощь на месте, от госпитализации они отказались.