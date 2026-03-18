Беспилотник ВСУ врезался в ещё одну высотку в западной части Краснодара

Ранее в Краснодаре в результате атаки беспилотников погиб один человек. Об этом сообщал глава региона Вениамин Кондратьев. По его словам, удары пришлись по жилым домам, где находились люди. В одном из зданий начался пожар, который удалось быстро потушить. Ещё один беспилотник врезался в стену дома без последующего возгорания. Фрагменты третьего аппарата обнаружили на балконе жилого здания, повреждения получили несколько домов.