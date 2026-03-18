Силы ПВО уничтожили за ночь 85 дронов ВСУ над регионами России

Российские войска отбили массированную атаку дронов ВСУ на российские регионы.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали за ночь 85 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Так, 42 БПЛА противника сбито в Краснодарском крае, 13 — над акваторией Черного моря, шесть — над Азовским. По пять дронов ликвидировано в Брянской области и в Крыму, четыре — в Республике Адыгея, три — в Ленинградской области.

По два вражеских беспилотника уничтожено в Воронежской и Астраханской областях. По одному в — Калужской и Смоленской областях и в Ставропольском крае.

Накануне сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны сбили 35 дронов Вооруженных сил Украины над регионами России в течение семи часов. 25 украинских дронов были ликвидированы над Краснодарским краем. Еще по два беспилотникам сбили над территорией Крыма, акваторией Черного моря и Белгородской областью.

А за минувшие выходные российские воины сбили за выходные 1156 ударных дронов ВСУ самолетного типа.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше