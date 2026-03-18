Ричмонд
+2°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре обломки БПЛА повредили дома и медцентр

В Краснодаре в нескольких микрорайонах обнаружили обломки беспилотников, повреждены здания и линии электропередачи.

Источник: Аргументы и факты

В нескольких микрорайонах Краснодара обнаружены обломки беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Евгений Наумов.

По его словам, в Юбилейном микрорайоне фрагменты дронов повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи, из-за чего произошло частичное отключение электричества. Также обломки упали во двор многоквартирного дома и на территорию частного домовладения, где разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На месте возник пожар, его ликвидируют экстренные службы.

В Фестивальном микрорайоне обломки беспилотников упали во двор частного дома, а в соседнем многоквартирном здании повреждено остекление.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об уничтожении над регионом нескольких украинских беспилотников. По его словам, силы ПВО сбили три цели, жертв и разрушений не зафиксировано.

