Подростки провалились под лед, гуляя с собаками по озеру в Калининграде

Ранее, 7 марта, трое подростков ушли гулять и не вернулись. На их поиски выдвинулись спасатели, водолазы, а также добровольцы отряда «ЛизаАлерт». 11 марта нашли тело одного из пропавших мальчиков. Его обнаружили примерно в двух километрах ниже по течению от места, где дети провалились под лед. Спустя два дня спасатели нашли тело второго мальчика.