Пожар начался в результате атаки БПЛА ВСУ по Краснодару, идет ликвидация огня

Ночью 18 марта украинские дроны нанесли удар по многоквартирным домам в Краснодаре. Об этом в среду сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его данным, повреждения получили три здания. В одной из квартир вспыхнул пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано. Еще один беспилотник врезался в стену дома, а обломки третьего дрона упали на балкон.
В результате атаки погиб один человек. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и поручил мэру Краснодара Евгению Наумову оказать жителям всю необходимую помощь.
До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил об изменении способов применения оружия со стороны украинских боевиков в ходе специальной военной операции. Он уточнил, что в настоящее время на атаки дронов ВСУ приходится 70−90% от всех пострадавших мирных граждан.
Ранее продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим не прекращает тщетное сопротивление и отказывается от перехода к мирному процессу. По его словам, попытки сопротивления со стороны Украины бессмысленны и не приведут к желаемому для них результату.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В последующих заявлениях российское руководство неоднократно подтверждало неизменность поставленных целей СВО.
Москва неоднократно отмечала, что мирное разрешение конфликта на Украине невозможно без ликвидации его первопричин. Кремль заявил об открытости российской стороны к дипломатическому разрешению ситуации, но прямо указал на необходимость вывода украинской армии из Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Напомним, что территории вошли в состав России, по итогам референдумов 2022 года.
Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз подтвердил, что Россия предпочла бы достичь целей спецоперации дипломатическим путем. Однако, если переговоры не приведут к результату, Москва готова действовать иначе, заверил министр.
В феврале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также обозначил основную цель спецоперации. По словам политика, Россия ведет спецоперацию ради своей безопасности на десятилетия вперед.