Пожар начался в результате атаки БПЛА ВСУ по Краснодару, идет ликвидация огня

В результате атаки ВСУ на Краснодар три здания получили повреждения.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 18 марта украинские дроны нанесли удар по многоквартирным домам в Краснодаре. Об этом в среду сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По его данным, повреждения получили три здания. В одной из квартир вспыхнул пожар. Возгорание было оперативно ликвидировано. Еще один беспилотник врезался в стену дома, а обломки третьего дрона упали на балкон.

В результате атаки погиб один человек. Глава региона выразил соболезнования семье погибшего и поручил мэру Краснодара Евгению Наумову оказать жителям всю необходимую помощь.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник сообщил об изменении способов применения оружия со стороны украинских боевиков в ходе специальной военной операции. Он уточнил, что в настоящее время на атаки дронов ВСУ приходится 70−90% от всех пострадавших мирных граждан.

Ранее продолжающиеся атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевский режим не прекращает тщетное сопротивление и отказывается от перехода к мирному процессу. По его словам, попытки сопротивления со стороны Украины бессмысленны и не приведут к желаемому для них результату.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В последующих заявлениях российское руководство неоднократно подтверждало неизменность поставленных целей СВО.

Москва неоднократно отмечала, что мирное разрешение конфликта на Украине невозможно без ликвидации его первопричин. Кремль заявил об открытости российской стороны к дипломатическому разрешению ситуации, но прямо указал на необходимость вывода украинской армии из Донецкой и Луганской республик, а также Херсонской и Запорожской областей. Напомним, что территории вошли в состав России, по итогам референдумов 2022 года.

Прежде глава МИД РФ Сергей Лавров в очередной раз подтвердил, что Россия предпочла бы достичь целей спецоперации дипломатическим путем. Однако, если переговоры не приведут к результату, Москва готова действовать иначе, заверил министр.

В феврале зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев также обозначил основную цель спецоперации. По словам политика, Россия ведет спецоперацию ради своей безопасности на десятилетия вперед.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше