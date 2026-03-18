Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Новосибирска получила 10 лет колонии за сбыт наркотиков

С сентября 2024 по март 2025 года женщина приобрела наркотики в значительном размере и передала их знакомому.

Источник: Freepik

Ленинский районный суд Новосибирска вынесен приговор ранее судимой местной жительнице за покушение и сбыт наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

С сентября 2024 по март 2025 года женщина приобрела наркотики в значительном размере и передала их знакомому, который вскоре был задержан полицией. При личном досмотре у самой подсудимой и в её квартире обнаружили несколько видов запрещённых веществ.

Часть преступного умысла не была доведена до конца. Все изъятые наркотики не попали в оборот благодаря оперативной работе правоохранителей.

Подсудимая полностью признала вину. С учётом позиции гособвинения суд назначил ей наказание в виде 10, 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее АиФ-Новосибирск писал, что новосибирец получил 10 лет и 3 месяца за сбыт наркотиков.