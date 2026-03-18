Полиция оградила участок проезжей части у отеля «Марриотт» после атаки ВСУ

Сотрудники полиции оградили участок проезжей части у отеля «Марриотт» после атаки БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Краснодаре. Об этом сообщил SHOT.

Источник: Life.ru

После атаки ВСУ у «Марриотта» ограничили движение. Видео © SHOT.

По данным канала, рядом с гостиницей произошёл взрыв. При этом внешних повреждений у здания не зафиксировали. Очевидцы сообщили о хлопке и появлении дыма в районе отеля. После этого территорию вокруг частично перекрыли. Предварительно, около здания находятся обломки дрона.

На месте работают сотрудники полиции и экстренные службы.

Напомним, беспилотник упал рядом с пятизвёздочным отелем «Марриотт» в Краснодаре. Очевидцы рассказывали о сильном взрыве и появлении дыма после падения аппарата. На место прибыли экстренные службы, которые начали обследование территории и ликвидацию последствий. Также жители сообщали о нескольких взрывах в разных частях города, что связывали с новой волной атаки беспилотников.

