Полицейских поймали на взятках от иностранных граждан в Приморье — дело в суде

Следственными органами СКР по Приморью завершено расследование уголовного дела в отношении сотрудников полиции, обвиняемых в получении взяток, сообщила пресс-служба краевого Следкома.
«По версии следствия, в 2024 и 2025 годах обвиняемые, находясь при исполнении служебных обязанностей, получили взятки в виде денег. Согласно материалам дела, сумма незаконного вознаграждения в одном случае составила 90 тысяч рублей, в другом — 32 тысячи рублей», — говорится в сообщении.
Речь идёт о случаях, когда иностранные граждане пропустили установленный 30-дневный срок подачи документов на оформление трудового патента. По закону, восстановить право на получение патента они могли только после привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 18.20 КоАП РФ и уплаты штрафа. Один из иностранцев, стремясь ускорить этот процесс, передал деньги сотрудникам полиции, не уведомляя об этом своих соотечественников.
Сейчас уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд. Обвиняемые полицейские отстранены от должностей. Оперативное сопровождение расследования осуществляли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.