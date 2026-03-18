Житель Усть-Ишима спилил 81 дерево бензопилой и попал под суд

Мужчина полностью признал вину и возместил ущерб в 490 тысяч рублей — лесозаготовительный инструмент у него конфисковали.

Источник: Прокуратура Омской области

Прокуратура Омской области сообщила о вынесении приговора 56-летнему жителю Усть-Ишимского района, который незаконно вырубил лес в особо крупном размере.

Следствие установило, что с мая по июнь 2024 года мужчина с помощью бензопилы спилил 81 дерево лиственных пород вблизи поселка Аксёново. Ущерб государству превысил 490 тысяч рублей.

На суде лесоруб полностью признал вину и добровольно возместил нанесенный ущерб. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два с половиной года. Кроме того, бензопилу, которой совершалось преступление, конфисковали.

Ранее мы сообщали о подозрениях прокуратуры по поводу незаконности рубки леса на территории природного заказника.