Новосибирец получил срок за кражу 30 тонн топлива у Минобороны

Мужчина занимался перевозкой жидкого топлива для котельных.

Источник: Комсомольская правда

Калининский районный суд Новосибирска вынес приговор водителю, который похитил 30 тонн топлива, предназначенного для нужд Министерства обороны. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Суд установил, что мужчина, работая водителем у индивидуального предпринимателя, занимался перевозкой жидкого топлива для котельных. Он использовал поддельные накладные, занижая реальные объемы поставленной продукции, а излишки горючего продавал посторонним лицам.

В результате противоправных действий ведомству был причинен ущерб на сумму более 1,2 миллиона рублей. Суд признал водителя виновным в совершении двух эпизодов мошенничества в крупном размере.

Ему назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев лишения свободы. Назначенный срок постановили считать условным с испытательным сроком два года. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск и взыскал с осужденного в пользу Министерства обороны 1 215 004 рубля в счет возмещения материального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.