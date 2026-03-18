Притворялись кассирами: самозванцы отобрали у челябинской пенсионерки 23 млн рублей

На скамью подсудимых отправятся лже-кассиры, забравшие у челябинки 23 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области будут судить двух жителей Пермского края. Их обвиняют в мошенничестве на 27,4 млн рублей. Жертвами аферистов стали пенсионерки.

По версии следствия, пермяки работали курьерами у телефонных мошенников, оставшихся неизвестными. Преступники обзванивали пожилых людей, представлялись силовиками и требовали задекларировать все сбережения, а в противном случае грозили уголовным преследованием.

После этого пермяки приезжали домой к пенсионерам под видом кассиров и забирали деньги, снимая все происходящее на видео.

86-детняя женщина из Екатеринбурга отдала самозванцам 4,4 млн рублей, а 80-летняя челябинка рассталась с 23 млн рублей.

Как рассказали в региональной прокуратуре, сейчас оба лже-кассира находятся в СИЗО. Продолжается расследование в отношении двух сообщников курьеров и неустановленных лиц, которые звонили пенсионерам.