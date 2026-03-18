Жителя Самары отправили в колонию за пропаганду экстремистского движения

Советский районный суд Самары вынес приговор по делу о пропаганде движения, которое в России признано экстремистским и запрещено. Самарец активно в нем участвовал, вел пропаганду среди осужденных и находящихся под следствием, проводил с ними беседы, демонстрировал тематические татуировки.
«17 марта Советский районный суд Самары признал фигуранта виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок два года девять месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — прокомментировала объединенная пресс-служба судов Самарской области.
Также осужденному ограничили свободу на шесть лет. Приговор еще не вступил в законную силу.