В Краснодаре началась вторая волна БПЛА, идет отражение атаки

Краснодар дважды в течение суток подвергся удару украинских беспилотников. Мэр города Евгений Наумов сообщил, что взрывы слышны в центральной, южной и западной частях города. По словам градоначальника, громкие звуки связаны с работой средств противовоздушной обороны (ПВО).
Первая волна ударов пришлась на жилые дома. В результате три здания получили повреждения. В одной из квартир вспыхнул пожар, который оперативно потушили. В Юбилейном микрорайоне обломки повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. Часть района осталась без света.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщили о гибели мирного жителя в результате атаки.
17 марта атаки украинских боевиков на российские регионы прокомментировали в Кремле. Официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что удары по российским регионам со стороны киевского режима — это отчаянная попытка сопротивления, свидетельствующая о нежелании переходить к мирному урегулированию.