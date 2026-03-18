Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Краснодаре началась вторая волна БПЛА, идет отражение атаки

В результате атаки ВСУ на Краснодар погиб мирный житель.

Источник: Комсомольская правда

Краснодар дважды в течение суток подвергся удару украинских беспилотников. Мэр города Евгений Наумов сообщил, что взрывы слышны в центральной, южной и западной частях города. По словам градоначальника, громкие звуки связаны с работой средств противовоздушной обороны (ПВО).

Первая волна ударов пришлась на жилые дома. В результате три здания получили повреждения. В одной из квартир вспыхнул пожар, который оперативно потушили. В Юбилейном микрорайоне обломки повредили кровлю медицинского центра и линию электропередачи. Часть района осталась без света.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев ранее сообщили о гибели мирного жителя в результате атаки.

17 марта атаки украинских боевиков на российские регионы прокомментировали в Кремле. Официальный представитель Дмитрий Песков заявил, что удары по российским регионам со стороны киевского режима — это отчаянная попытка сопротивления, свидетельствующая о нежелании переходить к мирному урегулированию.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше