Пиромана задержали за поджог 15 квартир в Северске

В Северске Томской области задержали местного жителя, которого подозревают в серии поджогов. Об этом в среду, 18 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, ему вменяют не менее 15 случаев умышленного повреждения имущества, общий ущерб превысил три миллиона рублей. Она отметила, что возгорания начали фиксировать с июля прошлого года, и проверка показала, что их причиной были поджоги. Подозреваемый, по данным полиции, объяснил свои действия желанием наблюдать за огнем.

В МВД добавили, что сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия, опросили свидетелей и изучили записи с камер, после чего установили личность фигуранта и задержали его.

По предварительным данным, он поджег 15 квартир и одно нежилое здание, также проверяется его причастность к другим эпизодам. Возбуждены уголовные дела, следствие продолжает устанавливать обстоятельства и мотивы, говорится в МАХ.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Крыма за стрельбу по полицейским и поджог.

Узнать больше по теме
Северск: как шли бои за город на Донбассе и в чем его стратегическое значение
В декабре 2025 года президенту России Владимиру Путину доложили о полном взятии Северска. В материале разбираем, чем так важен этот небольшой населенный пункт Донбасса и как его переход под контроль ВС РФ может повлиять на ход СВО.
Читать дальше