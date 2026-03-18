Пиромана задержали за поджог 15 квартир в Северске

В Северске Томской области задержали местного жителя, которого подозревают в серии поджогов. Об этом в среду, 18 марта, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, ему вменяют не менее 15 случаев умышленного повреждения имущества, общий ущерб превысил три миллиона рублей. Она отметила, что возгорания начали фиксировать с июля прошлого года, и проверка показала, что их причиной были поджоги. Подозреваемый, по данным полиции, объяснил свои действия желанием наблюдать за огнем.
В МВД добавили, что сотрудники уголовного розыска провели оперативные мероприятия, опросили свидетелей и изучили записи с камер, после чего установили личность фигуранта и задержали его.
По предварительным данным, он поджег 15 квартир и одно нежилое здание, также проверяется его причастность к другим эпизодам. Возбуждены уголовные дела, следствие продолжает устанавливать обстоятельства и мотивы, говорится в МАХ.
