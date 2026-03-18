Две девочки провалились под лёд на озере в Калининграде

В калининградском парке «Макса Ашмана» две девочки 9 и 10 лет провалились под лёд, гуляя по озеру с собаками. Об этом сообщили в региональном МЧС.
Трагедии удалось избежать благодаря неравнодушным прохожим, которые оперативно вытащили детей из воды.
Прибывшие на место спасатели осмотрели пострадавших и доставили их домой. Помощь медиков им не потребовалась.
Ранее стало известно, что в городе Черняховске Калининградской области мужчина также спас ребёнка, который провалился под лёд. Он нырнул в воду и подплыл к мальчику. До прибытия МЧС он держал пострадавшего на руках.