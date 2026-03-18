После драки пятиклассников в Омске завели уголовное дело

Пресс-служба СУ СК РФ по Омской области сообщила в среду, 18 марта 2026 года, что по информации, размещенной в социальных медиа, возбуждено уголовное дело об избиении учащегося одной из школ в Ленинском административном округе.
«По предварительным данным, днем 12 марта около школы, расположенной по ул. Моторной в г. Омске, двое пятиклассников причинили телесные повреждения сверстнику», — передает ведомство.
По данным регионального СК, проводятся следственные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В ходе следствия будут установлены причины и условия, способствовавшие противоправным действиям школьников. Также в ведомстве заявили, что будет дана правовая оценка деятельности работников образовательной организации и органов системы профилактики.