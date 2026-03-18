Несколько домов и почти 20 машин повреждены в Краснодаре после атаки БПЛА

Несколько домов и почти 20 машин повреждены в Краснодаре после ночной атаки украинских дронов. Об этом в среду, 18 марта, сообщили в оперштабе региона.
В Центральном округе обломки БПЛА повредили стену и остекление частного дома, а также семь автомобилей на парковке одного из отелей.
В Прикубанском округе при падении фрагментов беспилотников повреждена кровля многоквартирного дома, разрушен балкон и пострадала одна из квартир. Кроме того, осколками повреждено около десяти автомобилей.
— По предварительной информации, пострадавших нет. По всем адресам работают специальные и экстренные службы, — передает Telegram-канал оперштаба.
Всего за ночь 18 марта силы противовоздушной обороны уничтожили 85 украинских беспилотников над российскими регионами. 42 из них пришлось на Краснодарский край.