В аварии с опорой ЛЭП в Омске пострадали два ребёнка

Во вторник, 17 марта, около 17:50 в госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.
Предварительно установлено, что на улице Волгоградской 40-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в световую опору линии электропередачи.
В результате аварии травмы получил сам водитель, а также его пассажирки — дочери 12 и 14 лет. Всех троих доставили в медицинское учреждение.
Окончательные причины и обстоятельства происшествия установят в ходе дальнейшей проверки.