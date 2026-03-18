В аварии с опорой ЛЭП в Омске пострадали два ребёнка

В аварии травмы получили водитель и две девочки-пассажирки.

Источник: Om1 Омск

Во вторник, 17 марта, около 17:50 в госавтоинспекцию поступило сообщение о ДТП с тремя пострадавшими. Об этом сообщили в УМВД России по Омской области.

Предварительно установлено, что на улице Волгоградской 40-летний водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в световую опору линии электропередачи.

В результате аварии травмы получил сам водитель, а также его пассажирки — дочери 12 и 14 лет. Всех троих доставили в медицинское учреждение.

Окончательные причины и обстоятельства происшествия установят в ходе дальнейшей проверки.