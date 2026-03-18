В Самарской области завели уголовное дело и-за смертельного ДТП

В Красноярском районе Самарской области завели уголовное дело на водителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека.
5 марта в дежурную часть ОМВД по Красноярскому району поступило сообщение о происшествии, в котором погиб человек. Свидетель рассказал, что на трассе «Казань — Буинск — Ульяновск» автомобиль Citroen С4 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Sitrak.
На место происшествия выехал экипаж ДПС и следственно-оперативная группа. Сотрудники ГАИ оградили место аварии, помогли врачам увезти пострадавшего водителя легкового автомобиля, установили и опросили свидетелей.
Пассажир легкового автомобиля, пенсионерка из Елховского района, скончалась на месте аварии.
По статье УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» заведено уголовное дело. Установлено, что 5 марта в 17:10 на 369,3 км дороги «Казань — Буинск — Ульяновск — подъезд к г. Самара» пенсионер из Елховского района, управляя легковым автомобилем, двигался со стороны Самары в направлении Ульяновска.
В пути водитель не учёл состояние шин своего автомобиля и погодные условия, а также не выбрал безопасную скорость. По предварительным данным, из-за этого произошёл занос на «встречку» и столкновение с грузовиком. Расследование продолжается.