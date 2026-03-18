«Салават Юлаев» примет «Нефтехимик» в последних домашних матчах регулярки

В среду, 18 марта, на «Уфа-Арене» состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между местным «Салаватом Юлаевым» и нижнекамским «Нефтехимиком». Ледовый дворец вмещает около восьми тысяч зрителей. Хозяева уже обеспечили себе выход в плей-офф, но концовка сезона складывается для них неровно. Уфимцы занимают пятое место на Востоке, набрав 74 очка в 66 матчах. Подняться выше они уже не смогут, однако есть риск опуститься на шестую строчку, если проиграют оставшиеся игры, а «Трактор» наберет максимум.