Под Иркутском 15-летний школьник умер, надышавшись газом

Ранее маленькая девочка умерла в собственном доме в Дагестане. По одной из версий, причиной мог быть неисправный газовый котёл — малышка насмерть отравилась газовоздушной смесью. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».