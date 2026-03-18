Ход конем: новая изощрённая мошенническая схема добралась до ТСЖ Владивостока

Представители одного из товариществ собственников жилья (ТСЖ) во Владивостоке чуть не стали жертвами новой изощрённой схемы мошенничества. В редакцию ИА PrimaMedia обратились местные жители, которые рассказали, что злоумышленники подменили данные председателя ТСЖ и пытались завладеть их денежными средствами, ссылаясь на плановую замену домофонных ключей.
На первый взгляд ситуация выглядела как типичная история о «смене ключей домофона» с просьбой об оплате — схема, знакомая многим. Однако в этот раз мошенники сделали ход конём. Одному из жильцов пришло сообщение в Телеграм (18+), где, по его словам, контакт отправителя полностью повторял ФИО действующего председателя ТСЖ.
Помимо этого, злоумышленники создали отдельную группу-дублёр, где велась переписка от имени председателя, создавая иллюзию активности и повышая доверие. Скриншоты сообщений, предоставленные ИА PrimaMedia, показывают, что мошенник полностью вжился в роль: он предоставляет на выбор дизайн будущих ключей, указывает вымышленные даты, когда их можно забрать, и направляет номер брони. Всё это делает обман крайне убедительным и затрудняет его распознавание.
Также известны случаи во Владивостоке, когда аферисты представляются сотрудниками управляющей компании или сервисной службы и сообщают жильцам, что в их доме якобы меняют домофоны. Для подтверждения записи или получения доступа в подъезд они просят продиктовать код из СМС. На самом деле этот код даёт мошенникам доступ к личным кабинетам и деньгам жителей.
«В первый раз предлагали мне сделать это по моему старому адресу на Красного Знамени, где я не живу уже лет 20−25. Сегодня уже вычислили, что я живу на Русской, правда назвали другую букву в номере дома. Предлагают продиктовать им номер в СМС, который приходит от них», — поделился с корр. ИА PrimaMedia один из жителей города.
Ранее владивостокцы, в частности жители района Патрокл, сообщили об еще одном виде телефонного мошенничества: неизвестные представлялись сотрудниками домофонной службы и под предлогом проверки просили назвать код доступа к порталу «Госуслуги» (16+).