В Кузбассе задержали 17-летнего подростка за финансирование террористов

«Обвиняемый финансировал деятельность путём безналичного перевода денежных средств через свой аккаунт в одном из мессенджеров, используя функцию реакций под постами канала», — говорится в сообщении.
Фигуранта задержали и поместили под домашний арест. Как уточнили в кемеровском управлении ФСБ, подросток переводил деньги «Легиону “Свобода России”*, используя фунцкию платных реакций с помощью “звёзд”.
Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Адыгеи, завербованного СБУ для совершения теракта. Мужчина должен был поджечь здание, используемое волонтёрами. Известно, что у фигуранта двойное гражданство — России и Украины.
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.
*Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации.