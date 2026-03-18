«Ангелочки, скорбим»: в Звенигороде готовятся к похоронам Алины

Новость о том, что Алину нашли, в Звенигороде разошлась не как обычная сводка, а как конец десятидневного ожидания. По официальным данным, тело 13-летней девочки обнаружили в Москве-реке примерно в 10 км от места, где дети, по версии следствия, провалились под лед. До этого в городских чатах и местных пабликах еще держались за надежду, что Алина не в воде.
В пабликах до последнего держались за чудо.
Даже после того, как нашли Ваню и Богдана, в местных обсуждениях продолжали писать, что Алина могла не оказаться в воде. Одна из реплик, которая расходилась по комментариям, звучала так: «Может быть девочка увидела, как ее друзья утонули и в панике убежала куда-то, а сейчас прячется». Рядом с этим повторяли и другую фразу, за которую обычно держатся в историях с пропавшими: «Пока тело не найдено, человек жив».
В городских группах обсуждали и другие неподтвержденные версии: что девочка могла уйти в лесополосу, выйти к дороге или попасть к чужим людям. Официально эти версии не подтверждались, приоритетной для следствия оставалась вода. Именно поэтому даже утром 17 марта в Звенигороде еще ждали не сообщения о найденном теле, а формулировки «найдена жива».
После официального сообщения тон обсуждений резко изменился.
Когда появилось подтверждение о находке, поисковые просьбы в чатах почти исчезли. Вместо них пошли короткие сообщения-соболезнования. Жители писали: «Очень жалко детей. Ангелочки, скорбим», «Это 8 Марта запомнится навсегда», «Весь город переживает». Отдельно благодарили спасателей, водолазов и добровольцев, которые десять дней работали на реке.
После новости о найденной Алине в городе начал расти стихийный мемориал. К месту понесли цветы, свечи и плюшевые игрушки. В публикациях и обсуждениях после 17 марта это место уже называли общей точкой памяти о троих детях.
Даже после десяти дней поисков люди спорили, почему ее не могли найти.
После находки в чатах продолжали обсуждать, почему Алину искали дольше мальчиков. Часть горожан считала это аргументом в пользу версии, что девочка могла быть не в воде. Другие ссылались на объяснения спасателей: течение, ледоход, шуга, коряги и рельеф дна могли удерживать тело или унести его дальше. В публикациях о ходе операции прямо говорилось, что на результат влияют масса тела, плавучесть и даже воздух, оставшийся в одежде.
На этом фоне в местных пабликах снова заговорили о самой реке. Жители писали, что участок у Игнатьево давно считают опасным, вспоминали водовороты и старые трагедии. Одна из местных жительниц вспоминала, что подобное горе город уже переживал в конце 1990-х, когда утонули двое школьников.
Где и как нашли Алину.
Тело Алины нашли 17 марта примерно в 10 км от места предполагаемого провала под лед. По данным СМИ, девочку заметили во время обследования акватории с катера, после чего к месту подтянули спасателей и следователей. Это был последний из трех поисков: Ваню нашли 11 марта, Богдана — 13 марта, Алину — только через четыре дня после него.
К этому моменту поиски были беспрецедентными по масштабу для локальной истории: десятки лодок, аэролодки, беспилотники, кинологи, водолазы и добровольцы. Накануне, 16 марта, на реке применяли искусственную волну, чтобы сдвинуть объект, если его зажало на дне или в корягах.
Что известно о прощании.
По состоянию на утро 18 марта официального публичного сообщения о времени и месте прощания с Алиной не было. В соцсетях уже писали, что семья готовится к похоронам, но без подтвержденного сообщения от школы, администрации, храма или семьи. С Ваней простились 14 марта, с Богданом — 16 марта.